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بسبب ضغط العمل.. موظف يحرق مورد رزقه في اليابان

مال وأعمال

بسبب ضغط العمل.. موظف يحرق مورد رزقه في اليابان
Legion-Media
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أقدم موظف يعمل في متجر لبيع مواد البناء في مدينة سايتاما اليابانية على إشعال النيران في مكان عمله، وذلك بتأثير ضغوطات العمل، حسب دفاعه.

وأقر الرجل ويدعى ماتسوزاوا، ويبلغ من العمر 32 عاما، بجريمته أثناء التحقيق، وقال في تبرير ما فعل: "لقد شعرت بالتوتر الشديد في العمل لذلك أضرمت النار في المتجر".

بسبب ضغط العمل.. موظف يحرق مورد رزقه في اليابان

وأفيد في التفاصيل بأن المتجر كان مفتوحا في ذلك الوقت، وكان في المكان أكثر من عشرة موظفين بما في ذلك ماتسوزاوا والعديد من العملاء، وأصيبت موظفة تبلغ من العمر 42 عاما وتم نقلها إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن ماتسوزاوا كان يعمل لمدة عام في المتجر كرجل توصيل وأمن، مشيرة إلى أنه استعان بمواد حارقة لإشعال النار في المكان، وأنه تجنب كاميرات المراقبة أثناء فعلته.

 المصدر: worldofbuzz.com

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