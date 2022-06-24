"سيسكو" تقرر مغادرة أسواق روسيا وبيلاروس

تبدأ شركة "Cisco" الأمريكية المصنعة لمعدات وبرمجيات الشبكات بالانسحاب التدريجي من أسواق روسيا وبيلاروس. وذلك بحسب ما أوردته الخميس وكالة أنباء رويترز.

ونقلت الوكالة عن ممثل الشركة قوله "لقد اتخذنا قرارا ببدء تقليص منهجي لأعمالنا في روسيا وبيلاروس".

وتركز الشركة حاليا على ضمان حصول الموظفين في روسيا الاتحادية وبيلاروس المتضررين بالقرار على الدعم اللازم.

وكانت شركة سيسكو قد أعلنت في مارس الماضي تعليقا مؤقتا لمبيعات منتجاتها وتقديم خدماتها في روسيا وبيلاروس بسبب الأحداث في أوكرانيا.

المصدر: تاس