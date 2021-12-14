قيمة "آبل" السوقية تحوم قرب 3 تريليونات دولار لترفعها على عرش شركات العالم

اقتربت قيمة شركة "آبل" السوقية من حاجز الثلاثة تريليونات دولار يوم الاثنين، في أعقاب أداء مذهل على مدى العقد المنصرم حوّلها إلى كبرى شركات العالم قيمة.

وتراجعت أسهم الشركة أكثر قليلا من 2 بالمئة لتغلق على 175.74 دولار متخلية عن مكاسبها السابقة والتي قربتها من سعر 182.86 اللازم لبلوغ قيمتها السوقية حاجز الثلاثة تريليونات دولار القياسي.

وارتفع سهم "آبل" نحو 11 في المئة الأسبوع الماضي، موسعا مكاسبه التي تجاوزت 30 في المئة منذ بداية العام مع بقاء المستثمرين على ثقتهم في أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف "آيفون" وأجهزة "ماك بوك" وخدمات مثل "آبل تي.في" و"آبل ميوزيك" على الرغم من ارتفاع أسعارها.

واستغرقت مسيرة "آبل" في الوصول بقيمتها السوقية من تريليوني دولار إلى ثلاثة تريليونات 16 شهرا، تصدرت خلالها مجموعة من شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل "ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل" و"أمازون دوت كوم"، التي استفادت من اعتماد الناس والشركات بشدة على التكنولوجيا خلال جائحة كورونا.

وإذا وصلت "آبل" إلى ثلاثة تريليونات دولار، فستترك "مايكروسوفت" وحيدة في نادي التريليوني دولار، بينما تجاوزت "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" و"أمازون" و"تسلا" حاجز التريليون دولار.

وسيعزز تجاوز حاجز الثلاثة تريليونات دولار من مكانة رئيس "آبل" التنفيذي تيم كوك، الذي تولى المنصب بعد استقالة ستيف جوبز عام 2011، ليشرف على توسع الشركة في منتجات وأسواق الجديدة.

المصدر: "رويترز"