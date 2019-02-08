الرئاسة التركية تتهم السعودية بـ"الافتقار التام للشفافية" في التحقيق بقتل خاشقجي!

اعتبرت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، إن"الافتقار التام للشفافية من المسؤولين السعوديين بشأن التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يثير قلقا عميقا ويضر بمصداقيتهم".

إقرأ المزيد

وأعلن رئيس قسم الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن "السلطات السعودية يجب أن تسلم قتلة جمال خاشقجي، كدليل على رغبتها في خدمة العدالة"، وذلك وفقا لقناة "TRT" التركية.

وأضاف أن "النتائج التي توصلت إليها تركيا بشأن القضية تتماشى مع نتائج تحقيق المقرر الخاص للأمم المتحدة، مؤكدا أن أنقرة ملتزمة بالتعاون في التحقيق الأممي بالقضية".

عاجل | فخر الدين ألتون: يجب على السلطات السعودية تسليم قتلة خاشقجي لتركيا كدليل على استعدادها لتحقيق العدالة pic.twitter.com/10KpQCz5bc — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) February 8, 2019

وكانت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام التعسفي، أكدت في بيان لها، أمس الخميس، أن "المملكة العربية السعودية قوضت بشدة، جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول".

عاجل | رئيس قسم الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون: نتائج تركيا تتماشى مع ما خلص إليه التحقيق الخاص للأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي pic.twitter.com/tQ28NnA7rx — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) February 8, 2019

وقالت أغنيس كالامارد، محققة الأمم المتحدة، إن فريقها اطلع على بعض المواد الصوتية المروعة بشأن قتل خاشقجي، التي حصلت عليها وكالة المخابرات التركية، وتابعت أنها طلبت السماح لها بزيارة رسمية للسعودية، وأن لديها بواعث قلق شديد حول نزاهة إجراءات محاكمة 11 شخصا هناك، متورطين بقتل خاشقجي.

ودعت محققة الأمم المتحدة، أي شخص لديه معلومات أخرى حول مقتل خاشقجي، إلى تقديمها، قبل أن ترفع تقريرها في يونيو المقبل، والذي سيقدم توصيات بشأن المحاسبة.

المصدر: RT