الكشف عن قتلة الطالبة الفلسطينية من إسرائيل في تركيا

اعترف والد وشقيق الطالبة الفلسطينية التي عثر على جثتها أمس الخميس في مدينة إزميت التركية غربي البلاد بقتلها.

إقرأ المزيد

وقال والد طالبة الطب سوار زكارية قبلاوي اليوم الجمعة، أثناء التحقيق معه إن شقيقها قتلها شنقا. ووفقا لأحد الصحفيين الأتراك فقد اعترف الشقيق بأنه ارتكب ذلك على خلفية ما يسمى بالمس بشرف العائلة.

ونشرت وسائل الإعلام التركية شريط فيديو التقطته كاميرات حراسة، يظهر شخصين يخرجان جثتها من العمارة حيث تقيم.

وتبين من تشريح الجثة وجود آثار ضرب حول رقبتها. وقالت العائلة إن سوار انتحرت، إلا أن جيرانها أفادوا بأنه تم دفعها من الشرفة، وأن شقيقها لوحظ وهو يهرب بعد ذلك من المكان.

هذا وتعمل القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول على إعادة جثة سوار قبلاوي من أجل دفنها.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي