شقيقة ملك تايلاند تترشح لمنصب رئيس الوزراء

أقدمت شقيقة الملك التايلاندي الكبرى، على خطوة غير مسبوقة في مضمار السياسة، حيث أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي ستجرى يوم 24 مارس القادم.

ومن شأن ترشح الأميرة، أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي، (67 عاما)، الشقيقة الكبرى للملك ماها فاجيرالونكورن، أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة.

وستترشح أبولراتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا.

وأحد منافسيها الرئيسيين في الانتخابات رئيس الوزراء الحالي برايوت تشان أوتشا، قائد الجيش السابق، الذي أعلن اليوم الجمعة عن خوض الانتخابات.

وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية في عام 1972 عندما تزوجت الأمريكي بيتر جنسن الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما حتى طلاقها في عام 1998.

المصدر: رويترز