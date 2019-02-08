مستشارا ترامب في زيارة لـ5 دول عربية لعرض الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"

قال مسؤولان أمريكيان إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات سيسافران إلى 5 دول عربية على الأقل في أواخر فبراير الجاري.

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وأوضح المسؤولان الكبيران بالبيت الأبيض أمس الخميس، أن الزيارة تأتي في إطار إطلاع الدبلوماسيين في هذه الدول على الشق الاقتصادي من المقترح الأمريكي (صفقة القرن)، الذي طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط، والسعي لنيل دعمهم.

وأضافا أن كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، يعتزمان زيارة سلطنة عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعا.

المصدر: رويترز