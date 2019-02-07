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نحر أو انتحار .. العثور على جثة طالبة عربية من إسرائيل في تركيا

أخبار العالم

نحر أو انتحار .. العثور على جثة طالبة عربية من إسرائيل في تركيا
AFP STR
صورة من الأرشيف
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عثرت الشرطة التركية على جثة طالبة عربية من إسرائيل في مدينة إزميت التركية غربي البلاد.

ولا تستبعد الشرطة رواية قتل الشابة سوار قبلاوي (20 عاما)، واعتقلت والدها وأخاها على ذمة التحقيقات للاشتباه بتورطهما بجريمة محتملة.

ولكن وسائل الإعلام المحلية تفيد بأن الشابة انتحرت.

وكانت سوار قبلاوي، وهي طالبة جامعية من مدينة أم الفحم، تعيش في مدينة إزميت مع والدها وأخيها.

وتم العثور على جثتها مساء الأربعاء قرب المبنى الذي كانت تسكن فيه. وحسب إفادات شهود عيان، سقطت الشابة من شرفة منزلها، ويقول بعض الشهود إنهم لمحوا رجلا، يهرب من المكان بالتزامن مع الواقعة.

وتوجه العضو في الكنيست طلال أبو عرار إلى الجانب التركي بطلب الكشف عن مزيد من التفاصيل عما حدث. وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن قنصلها في اسطنبول يتواصل مع أسرة الشابة ويعمل على استرجاع جثمانها لدفنه في إسرائيل.

المصدر: صحيفة "هآرتس"

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