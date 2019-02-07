نحر أو انتحار .. العثور على جثة طالبة عربية من إسرائيل في تركيا

عثرت الشرطة التركية على جثة طالبة عربية من إسرائيل في مدينة إزميت التركية غربي البلاد.

ولا تستبعد الشرطة رواية قتل الشابة سوار قبلاوي (20 عاما)، واعتقلت والدها وأخاها على ذمة التحقيقات للاشتباه بتورطهما بجريمة محتملة.

شاهدوا-

فيديو إعتقال والد #سوار_قبلاوي

والدها وشقيقها يجرّان جثتها.

شقيقها إعترف بقتلها.



סרטון ממעצר אחיה של סיוואר קבלאווי, 20, מאום אל-פחם, שנרצחה בתורכיה.

בסרטון נראים האב והאח מרימים כנראה, את גופתה.



בדיווחים תורכיה נמסר, שאחיה הודה בהריגת אחותו בחניקה ע"ר "כבוד המשפחה". pic.twitter.com/Umdjy4ZPlN — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 7, 2019

ولكن وسائل الإعلام المحلية تفيد بأن الشابة انتحرت.

وكانت سوار قبلاوي، وهي طالبة جامعية من مدينة أم الفحم، تعيش في مدينة إزميت مع والدها وأخيها.

وتم العثور على جثتها مساء الأربعاء قرب المبنى الذي كانت تسكن فيه. وحسب إفادات شهود عيان، سقطت الشابة من شرفة منزلها، ويقول بعض الشهود إنهم لمحوا رجلا، يهرب من المكان بالتزامن مع الواقعة.

العثور على جثة الشابة سوار زكريا قبلاوي (20 عاما)، من أم الفحم، في مدينة إزمير التركية التي تسكن فيها مع عائلتها التي هاجرت مؤخرا إلى هناك. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه الشابة وقعت من شرفة بيتها فيما أشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن الشرطة تحقق في شبهات جنائية محتملة. pic.twitter.com/jXjl7Nu9ne — kareem Asakrah (@kasakrah) February 6, 2019

وتوجه العضو في الكنيست طلال أبو عرار إلى الجانب التركي بطلب الكشف عن مزيد من التفاصيل عما حدث. وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن قنصلها في اسطنبول يتواصل مع أسرة الشابة ويعمل على استرجاع جثمانها لدفنه في إسرائيل.

المصدر: صحيفة "هآرتس"