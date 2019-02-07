تشاووش أوغلو يحمّل واشنطن مسؤولية جرائم تنظيم داعش في العراق!

حمّل وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، واشنطن مسؤولية الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، معتبرا أن انسحاب واشنطن من العراق كان خطأً حقيقيا لأنها خرجت دون تنظيم أو خطة مدروسة.

وأردف قائلاً: "عندما انسحبت واشنطن من العراق، تركت البلاد لنوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق) الذي همّش العديد من الشرائح الاجتماعية في البلاد، وخلق نوعا من الفوضى، استفاد منه عناصر داعش وبسطوا سيطرتهم على 40 % من الأراضي العراقية بسرعة كبيرة".

وشدد على وجوب عدم تكرار الخطأ نفسه أثناء الانسحاب الأمريكي من سوريا، وترك فراغ في المناطق التي ستنسحب منها القوات الأمريكية.

كما أكد الوزير التركي على ضرورة عدم السماح للإرهابيين أو الموالين للحكومة السورية، بملء الفراغ الذي سيحدث جراء خروج القوات الأمريكية من الشمال السوري.

وتطرق تشاووش أوغلو إلى اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا التي تضم أيضًا ألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة. وقال في هذا الخصوص: "بعض الدول الأعضاء في المجموعة المصغرة، تتعامل مع "وحدات حماية الشعب الكردية" أكثر من واشنطن، لكن أنقرة تنسق مع واشنطن وموسكو، فاستقرار سوريا يهمنا أكثر من الجميع، ونرحب بأي مبادرة إيجابية من أوروبا".

واستطرد أيضا: "نعلم أيضا أن بعض الدول في المجموعة المصغرة تعيق تشكيل لجنة صياغة الدستور وتموّل الجماعات المتطرفة في إدلب من أجل إفشال اتفاقية سوتشي".

وذكر تشاووش أوغلو أنه استفسر من بومبيو عن سبب إظهار تركيا مقسمة من النصف في خريطة العالم التي نشرتها الخارجية الأمريكية مؤخرا والتي تُظهر الدول المؤيدة لسياسات واشنطن تجاه فنزويلا.

وتابع في هذا السياق قائلاً: "الخارجية الأمريكية ردّت على استفساراتنا ببيان، وأشارت إلى حدوث أخطاء في الخريطة، وقعت لدى خرائط العديد من الدول، وبالطبع نحن اعترضنا على هذا الخطأ التقني".

المصدر: الأناضول