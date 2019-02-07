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خامنئي يأمر بالإفراج عن عدد كبير من السجناء

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خامنئي يأمر بالإفراج عن عدد كبير من السجناء
Reuters
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إنه سيتم العفو عن عدد كبير من السجناء في إيران بمناسبة الذكرى الـ 40 للثورة الإسلامية.

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وذكر الموقع الرسمي لخامنئي، اليوم الخميس، أن "المرشد الأعلى الإيراني وافق على العفو وتخفيض عقوبة عدد كبير من المدانين في السجون الإيرانية"​​​، وتابع: "سيعلن عن تفاصيل هذا العفو في الساعات القادمة".

ولم يتم الكشف عن عدد السجناء الذين سيحصلون على عفو من خامنئي، لكن وسائل الإعلام الإيرانية قالت في وقت سابق إن حوالي 50 ألف سجين سوف يتمتعون بـ "الرأفة الإسلامية".

المصدر: رويترز

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