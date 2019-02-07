هآرتس: احتمال منع نتنياهو من نشر صوره إلى جانب الجنود حتى الانتخابات

توقعت صحيفة "هآرتس" أن يمنع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت حزب الليكود من نشر صور لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانب جنود الجيش الإسرائيلي حتى الانتخابات

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ويحظر قانون الانتخابات الدعاية التي يمكن أن تعطي الانطباع بأن الجيش الإسرائيلي يدعم مرشحا معينا.

وفي الماضي، استخدم حزب الليكود صوراً لنتنياهو مع الجنود، حتى من دون وجود علاقة بين السياق والصورة: على سبيل المثال، تظهر في صفحة نتنياهو على الفيسبوك صور له مع زوجته سارة وجنود.

كما تظهر في صفحة الليكود الرئيسية مقالة حول إنجازات نتنياهو الاقتصادية، مصحوبة بصورته إلى جانب الجنود الإسرائيليين.

وأمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي، حنان ميلتسر، بضم المستشار القانوني للحكومة كطرف في النقاش حول القضية بسبب الأهمية المبدئية لهذه المسألة.

وفي الأيام الأخيرة، جرت مناقشات في مكتب مندلبليت لتحديد ما إذا كان قانون الانتخابات يحظر في الواقع أي استخدام لصور الجنود.

ويرى المستشار القانوني أنه يجب حظر نشر صور رئيس الحكومة مع الجنود على صفحاته الخاصة: صفحة نتنياهو على "الفيسبوك" (التي يتابعها 2.3 مليون مستخدم) وحساب "تويتر" الخاص به (الذي يتابعه 1.5 مليون شخص).

في نفس الوقت، لا مانع من استخدام الصور مع الجنود في الصفحات الرسمية للدولة، مثل حساب رئيس الوزراء الرسمي على الفيسبوك (مع 1.2 مليون متابع) و"تويتر".

واعتبر حزب العمل المنافس لحزب الليكود في التماسه أن استخدام نتنياهو المتكرر لصور الجنود يقود بالفعل ويؤدي في الواقع إلى تضليل الناخبين ليعتقدوا أن الجيش يؤيد بالكامل حملة الليكود الانتخابية.

ويعتبر حزب العمل بأن رئيس الوزراء يقوم باستخدام سياسي ساخر وسخيف للجيش وجنوده عندما يجعل أعين الجمهور تعتقد أن الجيش الإسرائيلي هو جزء من حملته الانتخابية وحملة حزب الليكود

المصدر: RT