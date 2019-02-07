بومبيو يغري كوريا الشمالية بـ"التزامات" تحسّن وضعها الاقتصادي إذا قبلت بنزع سلاحها النووي

لجأ وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، لأسلوب الإغراء، فأعلن استعداد بلاده للوفاء ببعض الالتزامات التي من شأنها تحسين اقتصاد كوريا الشمالية إذا قبلت بنزع سلاحها النووي.

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وقال بومبيو قبل أسبوعين من الاجتماع المقرر بين قيادتي البلدين:"سنعقد اجتماعاً ثانياً في نهاية الشهر، في فيتنام، مع الرئيس كيم جونغ أون، الذي يمكنه أن يظهر فيه وفاءه بالوعد الذي قطعه في سنغافورة بنزع السلاح النووي، ونحن بدورنا ملتزمون بإقامة مستقبل مشرق للشعب الكوري الشمالي". وأضاف: "نحن مستعدون تماما لهذا".

ويعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم 27-28 فبراير في فيتنام.

وأعلن ترامب قبل يومين في مقابلة مع شبكة "CBS" التلفزيونية الأمريكية، أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.

وقال الرئيس الأمريكي ردا على سؤال من صحفي حول الاجتماع المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية: "هناك فرصة جيدة جدا بأن نتوصل إلى اتفاق. أعتقد أنه تعب (كيم جونغ أون). وأنا أيضا قد تعبت من الوضع".

والتقى ترامب في 18 يناير الماضي في واشنطن مع نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الحاكم في كوريا الشمالية، كيم يونغ تشول. بعد ذلك، تم الإعلان عن اتفاق بشأن عقد قمة ثانية بين البلدين. وذكرت وسائل الإعلام أن فيتنام ستستضيف هذه القمة الأمريكية - الكورية الشمالية.

المصدر: نوفوستي