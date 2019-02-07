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بومبيو يكشف عن رغبة بلاده بتخلي فنزويلا عن روسيا وكوبا

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بومبيو يكشف عن رغبة بلاده بتخلي فنزويلا عن روسيا وكوبا
AFP MAXIM SHEMETOV - POOL
أرشيف - بوتين مع نظيره الفنزويلي مادورو، موسكو في 5 ديسمبر 2018
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كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن جزء من أهداف بلاده في فنزويلا، فأعرب عن أمله، بأن تتخلى كاراكاس، بعد تغير السلطة فيها، عن الاعتماد على روسيا وكوبا.

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وردا على سؤال عن تأثير روسيا في فنزويلا؟ قال بومبيو الليلة الماضية، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية:"روسيا بالفعل موجودة هناك (في فنزويلا) وكوبا كذلك. ونأمل بشدة في أنه بعد تغيير السلطة هناك بشكل سلمي، وهذا هدفنا النهائي، حينها سيريد شعب فنزويلا أن يكون مستقلا سياديا، ولا يعتمد على الكوبيين والروس في الأمن أو في الرفاهية الاجتماعية".

وتشهد فنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر تنصيب رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، في محاولة للانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب نيكولاس مادورو.

وبعد دقائق من تنصيب زعيم المعارضة، غوايدو، نفسه رئيسا لفنزويلا ، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف به رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا.

وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا والعديد من الدول شرعية مادورو.

المصدر: نوفوستي

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