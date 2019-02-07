أمريكا لا تستبعد انتقال "داعش" للتمركز في أفريقيا

لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن يحاول مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي الانتقال من سوريا إلى دول أفريقية للاستيلاء على أراض هناك والتمركز فيها.

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وقال بومبيو الليلة الماضية لقناة فوكس بيزنس الأمريكية، ردا على سؤال، عما إذا كان يخشى أن ينتقل المسلحون من سوريا إلى دول أخرى؟، قال "نعم، يحاولون القيام بذلك، منذ فترة طويلة يحاولون (الهروب) والتمركز في أفريقيا أو في شمال ليبيا".

وأضاف الوزير الأمريكي: "مهمتنا منعهم من الاستيلاء على أراض هناك، والحفاظ على الضغط عليهم، والحد من قدرتهم المالية".

وأكد مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، في وقت سابق أن جزءا من المسلحين انتقل إلى أفريقيا بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، حيث تمت إقامة قواعد سرّية لمسلحي التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيمي "داعش" و"القاعدة.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء أنه يتوقع الإعلان بصورة رسمية الأسبوع المقبل عن أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد استعاد السيطرة على جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: نوفوستي