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القوات الجوية الأمريكية تختبر صاروخ "Minuteman III" العابر للقارات

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القوات الجوية الأمريكية تختبر صاروخ
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أجرت الولايات المتحدة تجربة إطلاق لصاروخ "Minuteman III" الباليستي العابر للقارات، حسبما أفاد سلاح الجو الأمريكي.

ووفقا لسلاح الجو الأمريكي، فإن إطلاق الصاروخ تم من قبل قيادة الضربة الجوية العالمية في الساعة 10:01 بتوقيت موسكو يوم 6 فبراير (23:01 بتوقيت المحيط الهادي الأمريكي 5 فبراير) من منصة إطلاق في قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

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وذكرت وسائل إعلام أن رأس الصاروخ غير المسلح، أصاب الهدف المقرر في ميدان آتول كواجالين التابع لجزر مارشال في المحيط الهادي على بعد 6 آلاف و759 كيلومترا عن مكان الإطلاق في ولاية كاليفورنيا.

بيد أنه لم يصدر تأكيد رسمي من الجيش الأمريكي حتى اللحظة عما إذا كان الاختبار ناجحا.

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وتشير تقارير إلى أن أمر إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات، صدر من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية "E-6B Mercury"، المعدة لتوفير نظام اتصال الاحتياطي مع منصات الإطلاق في قاعدة فاندنبرغ.

وذكرت قيادة الضربة العالمية الجوية أن الغرض من اختبارات إطلاق الصاروخ العابر للقارات هو التأكد والتحقق من فعالية نظام السلاح واستعداده ودقته.

ووفقا لوسائل إعلام، فإن هذا الاختبار الأول لإطلاق "Minuteman III" خلال العام الحالي، إذ يتم في المتوسط إجراء 4 عمليات إطلاق من هذا القبيل سنويا.

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وفي العام الماضي، تم إجراء 3 تجارب ناجحة لإطلاق هذا النوع من الصواريخ العابرة للقارات في 25 أبريل و14 مايو و8 نوفمبر، فيما انتهت في يوليو من نفس العام، تجربة إطلاق الصاروخ "Minuteman III" بالفشل.

وأدخل "Minuteman III" في خدمة سلاح الجو الأمريكي عام 1970، وهو الصاروخ الأمريكي الوحيد من هذا النوع المنشور على اليابسة.

المصدر: إنترفاكس

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