الشرطة الهولندية تطلق النار على رجل خلال مواجهة مسلحة بالقرب من البنك المركزي الهولندي
AFP Michel van Bergen / ANP
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أعلنت الشرطة الهولندية عن إطلاق النار على شخص بالقرب من مبنى البنك المركزي الهولندي في أمستردام مساء اليوم الأربعاء.
وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي لشرطة أمستردام على "تويتر" أن "الشرطة أطلقت النار على شخص في ويستيندي بأمستردام في حوالي الساعة 19:15. وتم إغلاق الشارع جزئيا لإجراء التفتيش".
ولم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل على الفور، مضيفة أنها ستقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق.
يتبع..
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