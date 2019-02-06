ظريف بعد كلمة ترامب: واشنطن تدعم جزّاري الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد ساعات على خطاب ترامب أمام الكونغرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدعم "الدكتاتوريين والجزارين والمتطرفين في الشرق الأوسط".

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وكتب ظريف على حسابه في "تويتر": "عداء أمريكا دفعها لدعم مستبدين وجزارين ومتطرفين لم يجلبوا سوى الخراب لمنطقتنا".

Iranians—including our Jewish compatriots—are commemorating 40 yrs of progress despite US pressure, just as @realDonaldTrump again makes accusations against us @ #SOTU2019. US hostility has led it to support dictators, butchers & extremists, who've only brought ruin to our region — Javad Zarif (@JZarif) 6 февраля 2019 г.

وتناول ترامب في كلمته قضايا بينها الشأن الإيراني، إذ قال إن بلاده "لن تغض الطرف عن النظام الذي يهتف بـ"الموت لأمريكا" ويهدد بالإبادة الجماعية الشعب اليهودي"، مذكّرا بأن إدارته اتخذت إجراءات حازمة من أجل التصدي لـ"النظام الراديكالي في إيران"، الذي وصفه بأنه "الراعي الرئيسي للإرهاب".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي