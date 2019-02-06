شاهدة عيان: ترامب صبّ الفودكا لتينا تيرنر حتى الصباح في موسكو ليشفيها

زار دونالد ترامب موسكو عام 1996 لحضور حفل موسيقي للمطربة تينا تيرنر، وشاء حسن الطالع أن يتاح له علاج تيرنر بالفودكا لتتغلب على وعكة إنفلونزا ألمّت بها متأثرة ببرد موسكو.

وقالت ناديجدا سولوفيوفا مؤسسة شركة SAV التي أشرفت على تنظيم الحفل في مقابلة نشرت اليوم، إن المغنية الأمريكية أصيبت بنزلة برد حادة قبيل حفلها الغنائي في إحدى قاعات المناسبات في الكرملين، ولكنها رفضت إلغاء الحفل وتوجهت إلى خشبة المسرح ودرجة حرارتها مرتفعة.

ولم يتمكن ترامب من الحصول على تذكرة لحضور الحفل، واضطر لطلب مساعدة سولوفيوفا التي سمحت له بالجلوس على الدرج المودي إلى خشبة المسرح، لأنه من المعجبين جدا بأداء تيرنر.

وبعد انتهاء الحفل، نصح ترامب المغنية بعلاج المرض بالفودكا، ورافقها مع سولوفيوفا إلى مطعم "صيد القياصرة" في موسكو، وهناك بقي الثلاثة يشربون الفودكا حتى الصباح.

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وفي اليوم التالي، استيقظت تينا من النوم وهي متعافية تماما، وتقول سولوفيوفا إنها لم تفهم في البداية من الذي طلب منها السماح له بحضور الحفل، لتدرك بعد سنوات أن الذي ترجاها لمنحه مكانا عند عتبة منصة تيرنر، كان دونالد ترامب الذي صار رئيسا للولايات المتحدة.

المصدر: لينتا رو