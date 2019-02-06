ترامب يدعو لاتفاقية تجارية جديدة مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي أن الاتفاق التجاري مع الصين يجب أن يتضمن "تغييرات هيكلية حقيقية" في التجارة بين البلدين، داعيا إلى اتفاقية تجارية جديدة تحد من العجز التجاري الأمريكي.

وقال دونالد ترامب في خطابه السنوي أمام الكونغرس مساء الثلاثاء: "أحترم بشدة الرئيس الصيني شي جين بينغ، والآن نحن نعمل على عقد صفقة تجارية جديدة مع الصين، ولكن يجب أن تتضمن تغييرات هيكلية حقيقية تنهي التجارة غير العادلة، وتحد من العجز التجاري المزمن وتحمي الوظائف الأمريكية"​​​.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة توضح للصين أنه بعد سنوات عديدة من "الهجمات على صناعتنا" و "سرقة ملكيتنا الفكرية"، يجب أن يتوقف هذا.

المصدر:"إنترفاكس"