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طراد صاروخي أمريكي يصطدم بسفينة إمداد للمرة الثانية منذ دخوله الخدمة

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طراد صاروخي أمريكي يصطدم بسفينة إمداد للمرة الثانية منذ دخوله الخدمة
Sputnik
سفينة حربية امريكية - ارشيف
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اصطدمت سفينتان من البحرية الأمريكية أثناء تزودهما بالوقود والإمدادات الأخرى، قرب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.

وجاء في بيان للبحرية الأمريكية، أن الطراد الصاروخي USS Leyte Gulf، اصطدم بسفينة النقل USNS Robert E. Peary، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، ولم تتوقف السفينتان عن الإبحار.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم لاحقا تقييم عواقب الحادث، بعد أن تصل كل سفينة إلى مقر تمركزها الرئيسي.

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واللافت أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يصطدم فيها هذا الطراد بسفينة حربية أمريكية.

ففي 14 أكتوبر عام 1996، اصطدم بحاملة الطائرات نيميتس، أثناء تدريبات عسكرية قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية، ونجم عن ذلك خسائر مادية.

المصدر: وكالات

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