ترامب يعتزم لقاء كيم في فيتنام يومي 27 و28 فبراير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فيتنام يومي 27 و28 فبراير الجاري.

وقال ترامب في كلمته أمام أعضاء الكونغرس: "في إطار دبلوماسيّتنا الجريئة، نواصل جهودنا التاريخية من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف: "رهائننا عادوا إلى منازلهم وتوقفت التجارب النووية، ولم يكن هناك إطلاق للصواريخ لأكثر من 15 شهرا".

وأكد ترامب أنه لولا مجيئه للسلطة في الولايات المتحدة لوقعت الحرب مع كوريا الشمالية، مثنيا على علاقته بنظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون ومشيرا إلى أنه سيلتقيه في الـ27 والـ28 من فبراير الجاري في فيتنام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى في الـ18 من يناير الماضي في واشنطن بنائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يونغ تشول.

وتم الإعلان عن قمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دون تحديد مكانها وزمانها.

وتم عقد أول قمة بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في سنغافورة في 12 يونيو الماضي.

المصدر: إنترفاكس