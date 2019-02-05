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ظريف يبحث مع المبعوث الأممي بيدرسن الوضع السوري

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ظريف يبحث مع المبعوث الأممي بيدرسن الوضع السوري
إرنا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يستقبل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدسن
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استقبل وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف، اليوم في طهران المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا،​ غير بيدرسن، وبحثا أحدث تطورات الوضع في سوريا.

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كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم والإصلاحات السياسية ومحاربة الإرهاب وانسحاب القوات الأمريكية من سوريا واستمرار التعاون الإيراني مع الأمم المتحدة لتسوية المشاكل العالقة في سوريا.

tasnimnews.com

وعقب لقائه ظريف التقى بيدرسن أيضا كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري.

وتزامنت رحلة بيدرسن مع زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم لطهران.

وقبيل لقائه بيدرسن بحث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السوري التسوية السورية والقمة الثلاثية المقبلة التي ستجمع قادة الدول الضامنة لمسار أستانا حول تسوية الأزمة السورية في منتجع سوتشي يوم 14 فبراير الجاري.

المصدر: وكالات

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