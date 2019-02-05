 
مباشر

الولايات المتحدة تطلب من بيلاروس معاقبة محطمي "دكة كلينتون"

أخبار العالم

الولايات المتحدة تطلب من بيلاروس معاقبة محطمي
by.usembassy.gov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf53

طلبت سفارة الولايات المتحدة لدى مينسك، من الحكومة البيلاروسية، تقديم المسؤولين عن تحطيم مقعد تذكاري شيد خلال زيارة الزعيم الأمريكي السابق بيل كلينتون إلى البلاد، للعدالة.

وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الرسمي: "تشعر السفارة الأمريكية في مينسك بالقلق العميق من تحطيم المقعد التذكاري، في الأول من فبراير في منطقة كوراباتي.. نحث السلطات البيلاروسية على إجراء تحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة".

أضافت السفارة: "لدى المخربين قدرة على تدمير المقعد، لكن ليس ما يمثله"... "مقابر جماعية لضحايا القمع في عهد استالين تقع في نفس منطقة كوراباتي شمال شرقي مينسك.. حيث هناك أيضا مقعد كلينتون، لوح من الجرانيت منقوش عليه: من شعب الولايات المتحدة الأمريكية إلى شعب بيلاروس للذكرى".

إقرأ المزيد
وزارة الخارجية البيلاروسية (صورة من الأرشيف)
بوادر انفراج بين بيلاروس والولايات المتحدة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. ناشط بيئي برازيلي يضع 4 أفاع سامة في فمه