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أردوغان: فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها الرحيل

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أردوغان: فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها الرحيل
AFP Yuri CORTEZ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدول الغربية باعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، إنما تنتهك المبادئ الديمقراطية والقانون الدولي.

وقال أردوغان: "كيف من الممكن الاعتراف بشخص كرئيس للبلاد، ولم يشارك حتى في الانتخابات الرئاسية؟ ماذا عن الديمقراطية؟ أين المبادئ التي تحترمونها؟ هذا النهج غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف: "فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها مغادرة منصبه".

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وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مؤقتا للبلاد.

وردا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية أن "الحكومة ستقوم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان بصورة شاملة واعتبارا من اللحظة الحالية حتى ترفض هذه الدول خطط المتآمرين، وعودة الأوضاع إلى نصابها على حلبة القانون الدولي".

المصدر: إنترفاكس

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