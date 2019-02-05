نتنياهو يلغي اجتماعه مع رئيس النمسا بسبب المرض
AFP
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أفاد موقع mignews، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى جميع لقاءاته إثر تعرضه لوعكة صحية ألمّت به الليلة الماضية.
وذكر الموقع الإسرائيلي أن نتنياهو "مريض وتم إلغاء جدول أعماله، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين الذي يزور إسرائيل منذ أمس الاثنين".
وقال مكتب نتنياهو، إنه تقرر أيضا إلغاء زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء، لقاعدة التدريب العسكري لقوات جفعاتي في وادي الأردن.
المصدر: mignews
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