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سيناتور روسي: منطق مطالبة اليابان بالكوريل يودي إلى طريق مسدودة

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سيناتور روسي: منطق مطالبة اليابان بالكوريل يودي إلى طريق مسدودة
Sputnik
جزيرة شيكوتان في جزر الكوريل الجنوبية
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اعتبر عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليغ موروزوف، أن هدف المقال الياباني الداعي لنشر صواريخ أمريكية في جزر الكوريل الإشارة لواشنطن للضغط على موسكو في مسألة الجزر.

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موقع ياباني: جزر الكوريل موقع مثالي للصواريخ الأمريكية

وفي وقت سابق، نشر موقع JBpress الياباني مقالا ذكر فيه، أن جزر الكوريل تبدو موقعا مثاليا لنشر الصواريخ الأمريكية، لأن ذلك سيسمح لطوكيو وواشنطن بالدفاع عن النفس من الصواريخ البالستية الكورية الشمالية.

وأضاف موروزوف: "لا شك في أن مثل هذه الأحاديث، تخنق أي إمكانية لحل هذه المشكلة القائمة منذ عقود. ولا أعتقد أن كاتب المقال لا يدرك ذلك".

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وأكد السيناتور، أن المقال يهدف للإساءة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لاعتبارات سياسية داخلية، أو يرمي لتحرير رسالة لواشنطن مفادها أنه يجب الضغط على روسيا لحملها على إعادة الكوريل لليابان وفتح عينها على المنافع العسكرية الاستراتيجية لها في ذلك.

المصدر: نوفوستي

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