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تجربة صاروخ إسرائيلي جديد يطلق من عربة خفيفة!

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تجربة صاروخ إسرائيلي جديد يطلق من عربة خفيفة!
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أفادت وسائل إعلام بإجراء الجيش الإسرائيلي تجربة ناجحة مؤخرا على صاروخ أرض أرض من طراز "تموز رقم 5" يصل مداه إلى 25 كيلو مترا.

وذكرت قناة تلفزيون "مكان" أن هذا الصاروخ يطلق من "منصات يتم تركيبها على آليات صغيرة الحجم، بالإمكان نقلها جوا وإنزالها في ساحة القتال".

كما نُقل عن مصدر في شركة رفائيل المنتجة أن هذا الصاروخ الجديد، مزود بجهاز ملاحة متقدم "جي بي إس"، يمنحه قدرات على التخفي من شاشات الرادارات المعادية، إضافة إلى إصابة الأهداف الثابتة والمتنقلة بدقة عالية.

المصدر: مكان

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