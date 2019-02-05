مادورو معلقا على دعوة مجموعة ليما: علينا التقيؤ أم الضحك؟

انتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دعوة دول مجموعة ليما إلى انتقال الحكم سلميا في فنزويلا، فضلا عن دعوتها الجيش للوقوف إلى جانب زعيم المعارضة، خوان غوايدو.

وقال مادورو معلقا على بيان دول المجموعة: "هذا البيان الأخير كريه فعلا، كريه ومضحك، لا نعرف إن كان علينا التقيؤ أو الضحك".

واعتبر الزعيم الفنزويلي أن مطالب مجموعة ليما المؤلفة من دول من أمريكا اللاتينية والكاريبي وكندا، "أكثر جنونا الواحدة من الأخرى".

ودعت مجموعة ليما يوم أمس في بيان وقعته 11 من دولها الـ14، إلى تغيير النظام في فنزويلا بشكل سلمي "دون استخدام القوة"، فيما حثت القوات المسلحة الفنزويلية على "إعلان ولائها" لخوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

كما ناشدت المجموعة الجيش الفنزويلي أن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، التي تعاني من انقطاع حاد في المواد الغذائية الأساسية والأدوية.

المصدر: أ ف ب