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بوروشينكو يمنع دخول مراقبي الانتخابات الروس إلى بلاده

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بوروشينكو يمنع دخول مراقبي الانتخابات الروس إلى بلاده
Reuters Valentyn Ogirenko
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أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أنه سيكلّف حرس الحدود في بلاده، بمنع المراقبين الروس من دخول أوكرانيا للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمعة في مارس المقبل.

وقال بوروشينكو في حديث تلفزيوني: "بصفتي رئيسا لأوكرانيا وقائدا عاما للقوات المسلحة، سأكلف حرس الحدود بعدم السماح للمراقبين الروس دخول أراضي بلادنا. وأنا أكفل لكم وللشعب الأوكراني أنه سيتم تنفيذ أوامري هذه كقائد أعلى".

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وفي 3 فبراير سجل بوروشينكو ترشيحه لانتخابات الرئاسة لدى لجنة الانتخابات المركزية، طمعا منه بولاية ثانية إذا ما فاز بالانتخابات المقررة في الـ31 من مارس.

المصدر: إنترفاكس

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