الولايات المتحدة.. مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة

قتل شخص واحد بانفجار عبوة ناسفة قرب مركز للتسوق في البوكيرك بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة لوسائل الإعلام، إن الانفجار وقع خلف مركز تسوق على الجانب الشمالي الغربي من شارعي كورس وسينترال، وتسبب في مقتل شخص واحد، فيما لم يبلغ بعد عن وقوع أي إصابات.

Initial media brief with #APD PIO on explosion at Coors and Central. @abqfirehttps://t.co/Pq1aWjIXw9 — Albuquerque Police (@ABQPOLICE) ٤ فبراير ٢٠١٩

وأضاف أن الشرطة أخلت الشركات والمباني المجاورة لموقع الانفجار، وأن التحقيق مستمر في الحادث.

SOON: @MayorKeller and @ABQPOLICE Chief Geier to give us an update on the explosion in Coors and Central. pic.twitter.com/wEv9sOiFMc — Christine Pae (@ChristineKOAT) ٥ فبراير ٢٠١٩

#NewMexico | A person was found dead after a large #explosion was reported near Central and Coors.

pic.twitter.com/r4PPCRkf0R — BreakinNewz (@BreakinNewz01) ٤ فبراير ٢٠١٩

المصدر: نوفوستي