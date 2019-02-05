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الولايات المتحدة.. مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة

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الولايات المتحدة.. مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة
Reuters Rick Wilking
الشرطة الأمريكية- صورة أرشيفية
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قتل شخص واحد بانفجار عبوة ناسفة قرب مركز للتسوق في البوكيرك بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة لوسائل الإعلام، إن الانفجار وقع خلف مركز تسوق على الجانب الشمالي الغربي من شارعي كورس وسينترال، وتسبب في مقتل شخص واحد، فيما لم يبلغ بعد عن وقوع أي إصابات.

وأضاف أن الشرطة أخلت الشركات والمباني المجاورة لموقع الانفجار، وأن التحقيق مستمر في الحادث.

المصدر: نوفوستي

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