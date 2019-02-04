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سيمونيان عن منع "نوفوستي" و"سبوتنيك" من تغطية اجتماع في كندا: خيبة أمل أخرى

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سيمونيان عن منع
Sputnik ALEXANDR NATRUSKIN
رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان
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علقت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، على رفض كندا منح اعتماد لوكالتي "نوفوستي" و"سبوتنيك" لتغطية اجتماع حول فنزويلا في أوتاوا.

وقالت سيمونيان: "خيبة أمل أخرى في حقيقة (القيم الغربية).. والآن في كندا، لا توجد حرية تعبير إلا لمن ينشرون الأفكار (الصحيحة) ولا يطرحون الأسئلة غير الضرورية.. مع وجود هذه المبادئ هم على أهبة الاستعداد على ما يبدو لبناء فنزويلا الديمقراطية الجديدة"!

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واجتمعت "مجموعة ليما" في الـ4 من فبراير في العاصمة الكندية أوتاوا لبحث الأزمة الفنزويلية.

وقد أعلنت وسائل إعلام في وقت سابق أن وزارة الخارجية الكندية رفضت منح اعتماد مراسلي "نوفوستي" و"سبوتنيك" لاجتماع مجموعة بشأن الوضع في فنزويلا.

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وأشارت الخارجية الكندية إلى أن رفض مراسل سبوتنيك، جاء لكون "الوكالة لم تجامل في الماضي وزير خارجية كندا.

وبقي السؤال حول أسباب رفض اعتماد مراسل "نوفوستي" دون إجابة  من جانب وزارة الخارجية الكندية.

المصدر: نوفوستي

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