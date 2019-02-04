فرنسا.. السجن 6 أشهر لأحد زعماء "السترات الصفراء"

قضت محكمة فرنسية بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق أحد زعماء حراك "السترات الصفراء" في مدينة مارسيليا بعد إدانته بإهانة عناصر الأمن والتحريض على العنف خلال الاحتجاجات.

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وذكرت صحيفة "لو فيغارو" أن المدان يبلغ 41 عاما من العمر، وهاجم أفراد الشرطة ثلاث مرات وشتمهم، أثناء الموجة الـ11 من احتجاجات "السترات الصفراء" في مارسيليا.

وفي اليوم نفسه، اعتدت مجموعة من المحتجين من أصحاب "السترات الصفراء" على أفراد من الشرطة، ورشقوهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة شرطي.

ولم تكشف الصحيفة عن اسم المدان.

المصدر: تاس