مجموعة ليما تعلق التعاون العسكري مع حكومة فنزويلا وتقبل معارضتها في المنظمة

أعلنت مجموعة ليما أن الدول الأعضاء فيها قررت تعليق التعاون العسكري مع حكومة فنزويلا وقبلت طلب زعيم المعارضة، خوان غوايدو، انضمام بلاده إلى المنظمة بصفة عضو كامل.

وقالت مجموعة ليما، في بيان أصدرته اليوم الاثنين عقب اجتماع أعضائها في العاصمة الكندية أوتاوا، إنها قررت تعليق التعاون العسكري مع الحكومة الفنزويلية ومنع أعضائها من دخول هذه البلدان، داعية إلى منع سلطات الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من تنفيذ أي عمليات مالية في الخارج.

وفي تصريحات أدلت بها عقب الاجتماع، قالت وزيرة الخارجية الكندية، خريستيا فريلاند: "اتخذنا خطوة مهمة عبر قبول الحكومة الفنزويلية المؤقتة كعضو كامل في مجموعة ليما".

وشددت فريلاند على ضرورة أن تجري عملية "انتقال السلطة في فنزويلا بطريقة سلمية" مع إجراء "انتخابات حرة وإعادة الشفافية إلى السياسة وتطبيق حقوق الإنسان"، فيما دعت القوات المسلحة للبلاد إلى دعم الحكومة المؤقتة.

من جانبه، أكد وزير خارجية بيرو، نيستور بوبوليسيو، أن دول مجموعة ليما "تؤيد جميعا الانتقال السلمي للسلطة" ولا تنظر في أي إمكانية لاستخدام القوة في البلاد.

المصدر: وكالات