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فنزويلا: سنراجع علاقاتنا مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو

فنزويلا: سنراجع علاقاتنا مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو

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فنزويلا: سنراجع علاقاتنا مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو
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أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء: "ستقوم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بمراجعة علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان بصورة شاملة واعتبارا من اللحظة الحالية".

المصدر: وكالات

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