 
مباشر
عاجل
فنزويلا: سنراجع علاقاتنا مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو

صحفي: إسرائيل توقف 16 قطريا تائها

أخبار العالم

صحفي: إسرائيل توقف 16 قطريا تائها
Reuters
الجيش الإسرائيلي- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/levt

أكد الصحفي الإسرائيلي والباحث في مركز "بيغين السادات" أيدي كوهين، أن إسرائيل أوقفت 16 قطريا دخلوا أراضيها من جهة الأردن، بعد أن تاهوا في رحلة صيد.

وكتب كوهين على "تويتر"، أن "موكبا مؤلفا من 6 سيارات تحمل لوحات قطرية دخل إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة وادي عربة، قادما من الأردن".

وأوضح كوهين، وهو أول من نشر نبأ الحادث، أن الجهات الأمنية المختصة في إسرائيل، "أوقفت 16 مواطنا قطريا وعددا من الخليجيين كانوا برفقتهم عند اجتيازهم الحدود الأردنية، وأخضعتهم للتحقيق".

وتابع: "تم التحقيق مع القطريين الذين دخلوا إلى إسرائيل بالغلط، والظاهر أنهم في رحلة صيد ودخلوا الصحراء الإسرائيلية بالخطأ، وسوف يتم تسليمهم للجيش الأردني سالمين قريبا... اطمئنوا".

ولم يتسن لـRT التحقق من صحة هذه الأنباء، حيث لم يصدر أي تعليق من تل أبيب أو عمان أو الدوحة.

المصدر: "تويتر" إيدي كوهين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان يلقيان كلمة أثناء افتتاح نصب للسلام بين الأديان في الإمارات