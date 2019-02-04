صحفي: إسرائيل توقف 16 قطريا تائها

أكد الصحفي الإسرائيلي والباحث في مركز "بيغين السادات" أيدي كوهين، أن إسرائيل أوقفت 16 قطريا دخلوا أراضيها من جهة الأردن، بعد أن تاهوا في رحلة صيد.

وكتب كوهين على "تويتر"، أن "موكبا مؤلفا من 6 سيارات تحمل لوحات قطرية دخل إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة وادي عربة، قادما من الأردن".

عاجل قبل ساعة من الآن دخلت عبر الحدود الأردنية 🇯🇴 جهة وادي عربة البر الإسرائيلي 🇮🇱 عدد ٦ سيارات جيب نوع لاندكروزر لون اسود تحمل اللوحات القطرية 🇶🇦 عددهم ١٦ قطري ومعهم بعض الخليجيين. يخضعون للتحقيق. ساوافيكم اذا صار اي جديد. تابعوني — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) ٣ فبراير ٢٠١٩

وأوضح كوهين، وهو أول من نشر نبأ الحادث، أن الجهات الأمنية المختصة في إسرائيل، "أوقفت 16 مواطنا قطريا وعددا من الخليجيين كانوا برفقتهم عند اجتيازهم الحدود الأردنية، وأخضعتهم للتحقيق".

تم التحقيق مع القطريين الذين دخلوا إلى إسرائيل بالغلط الظاهر انهم في رحلة صيد ودخلوا الصحراء الإسرائيلية بالغلط وسوف يتم تسليمهم الى الجيش الاردني سالمين قريباً .. أطمئنوا . — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) ٣ فبراير ٢٠١٩

وتابع: "تم التحقيق مع القطريين الذين دخلوا إلى إسرائيل بالغلط، والظاهر أنهم في رحلة صيد ودخلوا الصحراء الإسرائيلية بالخطأ، وسوف يتم تسليمهم للجيش الأردني سالمين قريبا... اطمئنوا".

ولم يتسن لـRT التحقق من صحة هذه الأنباء، حيث لم يصدر أي تعليق من تل أبيب أو عمان أو الدوحة.

المصدر: "تويتر" إيدي كوهين