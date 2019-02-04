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إسرائيل تسمّي موعدا لزيارة نتنياهو إلى الرباط

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إسرائيل تسمّي موعدا لزيارة نتنياهو إلى الرباط
Sputnik
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حددت وسائل إعلام إسرائيلية موعدا لزيارة بنيامين نتنياهو إلى المغرب، وذكرت في الوقت نفسه رفض وزير الاتصالات المغربي مصطفى الخلفي التعليق على خبر الزيارة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم عن الوزير المغربي أنه "لا يبحث في الإشاعات"، فيما امتنع مكتب نتنياهو عن التعليق على الخبر.

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وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وصف التقارير حول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المملكة بمجرد الشائعات.

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من جانبها أفادت القناة التلفزيونية الإسرائيلية 12 بأن زيارة بنيامين نتنياهو إلى المغرب، ستتم في موعد قريب من 30 مارس، ومباشرة بعد زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب.

وفي الشهر الماضي، قال موقع Le Desk الفرنسي إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات، يقوم بدعم من الولايات المتحدة بالتحضير للقاء بين نتنياهو والملك محمد السادس في المغرب.

ورجح الموقع أن ينظر العاهل المغربي في تطوير علاقات أوثق مع إسرائيل دعما لإدارة دونالد ترامب، لأن المغرب يحظى بالدعم الأمريكي في قضية الصحراء الغربية.

المصدر: mignews.com

 

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