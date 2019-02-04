الكرملين: السعي لشرعنة محاولة اغتصاب السلطة في فنزويلا تدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أن الكرملين يعتبر محاولات بعض الدول شرعنة اغتصاب السلطة في فنزويلا تدخلا في الشؤون الداخلية لذلك البلاد.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "أي حل لأزمة فنزويلا السياسية الداخلية لا يمكن أن يأتي إلا على يد الفنزويليين أنفسهم... والسعي لفرض حلول أو شرعنة محاولة اغتصاب السلطة، يمثل برأينا تدخلا مباشرا وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية".

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وأضاف: "هذا السعي لا يساعد بأي شكل من الأشكال في إيجاد تسوية سلمية فاعلة وقابلة للحياة للأزمة التي يعانيها الفنزويليون، والتي نعتقد أن عليهم تجاوزها بأنفسهم".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا، وبريطانيا، والسويد، والنمسا، اعترافها بالزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، في حين تؤكد روسيا تمسكها بشرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو وحل الأزمة سلميا عبر الحوار الوطني الشامل دون تدخل خارجي.

المصدر: وكالات