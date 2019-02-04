إسبانيا تعلن اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن اعتراف مدريد بالزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.

وفي تصريح تلاه اليوم الاثنين من مقره بمدريد، أوضح شانشيز أن الحكومة الإسبانية تعتبر المهمة الأساسية التي يجب على غوايدو توليها هي "تنظيم انتخابات ديمقراطية يستطيع الجميع المشاركة فيها".

إقرأ المزيد

وتزامنا مع ذلك، أعلن اليوم كل من بريطانيا والسويد والنمسا اعترافه بغوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.

وكان عدد من الدول الأوروبية قد أمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حتى أمس الأحد الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية في البلاد لتجاوز أزمتها الحالية، محذرا في حال عدم فعله ذلك الاعتراف بشرعية غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا نهاية الشهر الماضي، لكن مادورو رفض الإذعان للمطلب الأوروبي.

المصدر: وكالات