الاتصال الدولية الخاصة بفنزويلا تعقد اجتماعها الأول في الأوروغواي

أعلن الاتحاد الأوروبي أن مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بفنزويلا ستعقد اجتماعها الأول في الأوروغواي في الـ7 من فبراير لبحث الأزمة الفنزويلية.

وقالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مساء الأحد إن الاجتماع المقرر عقده في مونتيفيديو، سيكون على مستوى الوزراء.

ولفتت موغيريني إلى أن هدف المجموعة "هو المساهمة في خلق ظروف من أجل انبثاق عملية سياسية وسلمية، تمكن الفنزويليين من تحديد مستقبلهم عبر إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وذات مصداقية".

وكانت المكسيك والأوروغواي قد دعتا في وقت سابق، لعقد مؤتمر دولي حول فنزويلا للوقوف على مستجدات الأزمة الفنزويلية.

وفي 31 يناير الماضي، أعلنت موغيريني عن تشكيل مجموعة اتصال خاصة بفنزويلا تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا والسويد وإكوادور والأوروغواي وكوستاريكا وبوليفيا.

وأوضحت موغيريني أن "مجموعة الاتصال ستستمر في أعمالها الخاصة لإيجاد حل للأزمة الفنزويلية خلال 90 يوما"، مشيرة إلى أن "تحديد هذه الفترة مرتبط بضرورة وضع حدود زمنية واضحة لحل النزاع".

المصدر: نوفوستي