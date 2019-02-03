البنتاغون يزيد قواته على الحدود مع المكسيك 6 أضعاف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها بصدد إرسال 3750 عسكريا إضافيا لمدة 90 يوما إلى الحدود مع المكسيك لدعم الجمارك وحرس الحدود العاملين على الجزء الجنوبي الغربي من الحدود.

وذكرت الوزارة أن الإجراء سيتيح زيادة العدد الإجمالي للقوات العاملة على الحدود الجنوبية ليصل إلى ما يقارب 4350 جنديا. ويعني ذلك أن عدد العسكريين الأمريكيين على الحدود مع المكسيك سيزداد بحوالي ست مرات.

ويعتزم البنتاغون نشر أنظمة مراقبة متنقلة، فضلا عن مد أسلاك شائكة على مساحة 240 كلم، بين نقاط التفتيش على الحدود، وسينشر وحدات إضافية لمدة 90 يوما.

المصدر: وكالات