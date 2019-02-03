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أوكرانيا.. بوروشينكو يترشح لولاية رئاسية ثانية

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أوكرانيا.. بوروشينكو يترشح لولاية رئاسية ثانية
Sputnik
الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو
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قدم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم الأوراق المطلوبة لتسجيله مرشحا لرئاسة البلاد لدى لجنة الانتخابات المركزية، في الانتخابات المقررة تنظيمها في الـ31 من مارس المقبل.

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ووصل الرئيس الأوكراني الحالي إلى مقر لجنة الانتخابات في آخر يوم تقبل اللجنة فيه الوثائق المطلوبة من المرشحين لرئاسة البلاد.

ونشر مستشار الرئيس الأوكراني، يوري بيريوكوف على صفحته في "فيسبوك" صورا تظهر بوروشينكو مع زوجته وهو يوقع الأوراق اللازمة في مقر لجنة الانتخابات.

 وبوروشينكو هو المرشح الرئاسي الـ29 بين المسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة، في الـ8 من فبراير الجاري، العدد النهائي للمرشحين.

وفي حال فوزه في الانتخابات سيتولى بوروشينكو ولاية رئاسية ثانية في بلاده.

ويشير أحدث استطلاعات لآراء الناخبين إلى تفضيلهم مرشح حزب "خادم الشعب"، الفنان الكوميدي فلاديمير زيلينسكي، على أقوى منافسيه، زعيمة حزب "باتكيفشينا" (الوطن) يوليا تيموشينكو، والرئيس الحالي بوروشينكو.

المصدر: وكالات

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