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إسرائيل تفصل مؤذنا بسبب مشاركته في مسابقة لرفع الأثقال

أخبار العالم

إسرائيل تفصل مؤذنا بسبب مشاركته في مسابقة لرفع الأثقال
إبراهيم المصري
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قال مؤذن مسجد الجزار في مدينة عكا الفلسطيني إبراهيم المصري إن السلطات الإسرائيلية أنهت عمله مؤذنا بسبب ممارسته لعبة رفع الأثقال.

وأوضح إبراهيم (46 عاما) اليوم الأحد أنه فصل من وظيفته بعدما شاهد مسؤولون محليون صورا له أثناء البطولة التي جرت في عام 2017.

وأضاف: "لكل رياضة لباس خاص.. كرة القدم لها لباس خاص.. والتنس لها لباس خاص، والسباحة لها لباس خاص، نفس الشيء رياضة كمال الأجسام لها لباس خاص" في إشارة إلى السروال القصير الذي يرتديه الرجال لهذه الرياضة.

وتابع: "أنا لم أفكر في أن يصل وضعي للفصل، فأنا أعرف، لا زالوا يقولون إن إسرائيل دولة ديمقراطية! كل شخص قد يخطئ، وقد يصلح أخطاءه، أما أن يصل الأمر إلى أنهم يصلحون لي الغلط بغلط، فهذا غير مقبول".

وتبلغ نسبة العرب بين المواطنين الإسرائيليين 20 في المئة، ويشرف على المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية غير اليهودية مسؤولون محليون يرفعون تقاريرهم لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن المصري "أُقيل بموجب قواعد" مُنظمة، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن القضية. كما رفضت إدارة المسجد التعليق وأحالت الأسئلة إلى الوزارة.

ابراهيم المصري أثناء المران في صالة للألعاب الرياضية

المصدر: رويترز

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