برلمانيون ألمان يقترحون نشر الصواريخ الروسية "9M729" ما وراء الأورال

اقترح البرلمان الاتحادي الألماني، على روسيا نشر صواريخ "9M729" الجديدة ما وراء الأورال غربي سيبيريا، "لأن ذلك سيساعد على إنقاذ معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

ونقلت صحيفة "Frankfurter Allgemeineg" عن رودريك كيسيويتر من حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" ورولف موتزينيتش من الحزب "الديمقراطي الاشتراكي"، أن نشر السلاح الروسي الجديد ما وراء الأورال سيخرج أوروبا من منطقة استهداف صواريخ 9M729، الأمر الذي سيجنب القارة التهديد بسبب سباق تسلح جديد.

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وفي الوقت ذاته، أشار موتزينيتش إلى "قلق روسيا من عدم قدرتها على توجيه ضربة انتقامية، بسبب الدرع الصاروخية الآخذة في التزايد لدى حلف شمال الأطلسي".

من جانبه، قال كيسيويتر إن نشر "9M729" يتطلب مراقبة دقيقة، مؤكدا إمكانية نقل الصواريخ بين عشية وضحاها إلى الجزء الغربي من روسيا عبر السكك الحديدية أو الشاحنات، و"بمعنى آخر، يجب أن يكون هناك مراقب بجوار كل سلاح".

بالإضافة إلى ذلك، أكد السياسيان أنه في المقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لروسيا بفحص صواريخ اعتراضية منشورة في رومانيا.

المصدر: نوفوستي