كوبا تدعو إلى التعبئة العامة للدفاع عن فنزويلا

دعا وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، إلى التعبئة العامة للدفاع عن فنزويلا، ووقف "التدخل الاستعماري في أمريكا اللاتينية".

وكتب رودريغيز على حسابه في "تويتر": "الحكومة الأمريكية، وهي العقل الحقيقي المدبر للانقلاب في فنزويلا، تهدد بشن عدوان عسكري على هذه الدولة الشقيقة. وتمارس ضغوطا على أوروبا لتكون تابعة لها".

وأضاف: "فلنعلن التعبئة جميعا، لوقف التدخل الاستعماري في أمريكا اللاتينية".

The #US gov., the true mastermind behind the coup d'etat vs. #Venezuela, is threatening to launch a military aggression against that sister nation. It is putting pressure on Europe to become its accomplice. Let's all mobilize to stop the imperialist intervention in #LatinAmerica. https://t.co/JWmaykHq7H — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 2 февраля 2019 г.

وشكك وزير الخارجية الكوبي في النوايا الأمريكية، وطرح تساؤلات على نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تتعلق بعدم إشارته خلال كلمته في ميامي، إلى لقاءات واتصالات هاتفية سابقة أجراها مع خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

Why didn't Vice-president Pence tell in #Miami about the previous meetings held by his agents or his phone call, one day before, to the self-proclaimed President with 97 thousand votes, against the more than 6 million votes earned by @NicolasMaduro? Coup d'etat MADE IN WASHINGTON — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 2 февраля 2019 г.

وأعرب الوزير الكوبي في مناسبات عديدة عن رفض بلاده التدخل في شؤون فنزويلا، وأكد تضامن هافانا مع الشعب الفنزويلي والرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: شينخوا + تويتر وزير الخارجية الكوبي