اعتقال تركية متورطة في الاعتداء على القنصلية الأمريكية باسطنبول

أوقفت شرطة اسطنبول اليوم السبت امرأة يشتبه بتورّطها بالاعتداء على القنصلية الأمريكية في المدينة عام 2015.

وأوقفت شرطة اسطنبول المشتبه بها وتدعى خديجة كيليتش التي يعتقد أنها تنتمي لجماعة يسارية متطرفة محظورة في منطقة أفسيلار في اسطنبول، بحسب ما أعلن مكتب حاكم المدينة.

وشنت امرأتان مسلحتان في أغسطس 2015 هجوما ضد القنصلية الأمريكية المحصنة في حي استينيي الواقع في إحدى ضواحي اسطنبول، وجُرحت إحداهما واعتقلت بعيد الاعتداء، لكن كيليتش تمكنت من الفرار، وعرضت السلطات التركية مكافأة تبلغ 1,5 مليون ليرة تركية (250 ألف يورو) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيفها.

وتبنت الاعتداء "جبهة حزب التحرر الشعبي الثوري" التي كانت استهدفت في 2013 السفارة الأمريكية في أنقرة بهجوم أسفر عن مقتل حارس أمن تركي.

المصدر: أ ف ب