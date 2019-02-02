وزير بريطاني: سنندم إذا خرجت بلادنا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

قال وزير الأعمال البريطاني جريج كلارك، إن بلاده ستندم للأبد على مغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، مؤكدا ضرورة توصل البرلمان إلى قرار خلال أسبوعين، للحيلولة دون ذلك.

وحذر كلارك من أن بريطانيا تواجه خطر اضطراب كبير في التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وانفصال الأنشطة البريطانية عن سلاسل الإمداد الأوروبي، حال الخروج من عضوية الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.

وأضاف قائلا: "إذا ما فعلنا ما أعتقد أنه سيكون خطأ سنندم عليه للأبد، فستسجله كتب التاريخ مثلما سجلت إنجازات الثورة الصناعية الأولى".

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وأوضح أن البرلمان بحاجة للموافقة على اتفاق بحلول منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى الشركات التي قالت إنها ستكون غير مستعدة لشحن البضائع إلى اليابان أو كوريا الجنوبية إذا كان من غير الواضح ما إذا كانت ستواجه رسوما جمركية لدى وصولها.

وجاءت تعليقات كلارك في صحيفة "ذا تايمز" في الوقت الذي تحدثت فيه الصحيفة عن وثائق حكومية تحذر من أن نظام النقل البريطاني قد يدخل في حالة ارتباك بعد الانفصال دون اتفاق، بينما قالت صحيفة جارديان إن مسؤولين يخشون من تراكم تلال من النفايات وفضلات الحيوانات.

ومن المنتظر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس، لكن نوابا في البرلمان رفضوا بشكل شامل الشهر الماضي اتفاق الانفصال الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع بروكسل، والتي رفضت الأسبوع الماضي طلبا لماي بإعادة التفاوض.

المصدر: رويترز