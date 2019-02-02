أردوغان يستقبل نوابا عربا في الكنيست الإسرائيلي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، نوابا عربا في الكنيست الإسرائيلي، وجدد لهم التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني بكافة الإمكانات المتاحة.

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وقال أردوغان خلال اللقاء الذي جرى في اسطنبول بعيدا عن وسائل الإعلام، إن أنقرة تستخدم كل إمكاناتها من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.

كما أكد على أن تركيا ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ولن تدير ظهرها لقضيته، وأضاف: "سنواصل تقاسم كل الإمكانات الموجودة بين أيدينا مع أشقائنا الفلسطينيين".

وقدم الرئيس التركي شكره للنواب العرب على مهمتهم الصعبة في تمثيل إرادة الشعب الفلسطيني، داعيا إياهم لمواصلة العمل معا.

كما قدم شكره لهم على وقفتهم المشرفة ضد "الظلم الإسرائيلي لقطاع غزة" و"قانون القومية اليهودية" و"الادعاءات الكاذبة بحق تركيا".

واشار إلى أن قانون "القومية اليهودية"، الذي أقره الكنيست، ينتهك بشكل صارخ حقوق الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية.

وقانون "القومية" أقره الكنيست في يوليو 2018، وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".

كما يعتبر القانون "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعتبر تمييزا واضحا لصالح اليهود ضد غيرهم.

المصدر: الأناضول