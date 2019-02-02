صحيفة: "الشرطي السيء" بولتون يهدد مادورو بسجن غوانتانامو

ذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون هدد الرئيس الفنزويلي الذي أعلنته واشنطن فاقد الشرعية، بإحالته إلى معتقل الموت الأمريكي "غوانتانامو" بكوبا.

ورجحت الصحيفة بسخرية أن بولتون ربما يؤدي دور "الشرطي السيء" في الحملة الأمريكية للضغط على السلطات الفنزويلية بهدف إرغام الرئيس مادورو على التنحي لصالح زعيم المعارضة حوان غوايدو، الذي أعلنته الإدارة الأمريكية رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وخاطب بولتون الرئيس الفنزويلي خلال مشاركته في برنامج The Hugh Hewitt Show يوم الجمعة الماضي بالقول: "بالأمس كتبت في تويتر أني أتمنى لك تقاعدا طويلا وهادئا على شاطئ جميل بعيدا عن فنزويلا، وأنه كلما أسرعت في الاستفادة من هذه الفرصة، كلما زاد احتمال أن يكون لديك ملاذ لطيف وهادئ على شاطئ جميل، بدلا من أن تكون في منطقة ساحلية أخرى، مثل غوانتانامو".

وسبق أن نشر بولتون تغريدة على حسابه في "تيوتر"، الخميس الماضي، نصح فيها مادورو بـ"الاستفادة في أسرع وقت من العفو الذي اقترح منحه له الرئيس غوايدو".

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 января 2019 г.

ويقع معتقل غوانتانامو في القاعدة البحرية الأمريكية بالطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة كوبا، وتستخدمه الولايات المتحدة لأحتجاز المتهمين بالإرهاب، ويضم خصوصا سجناء متهمين بالمشاركة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

المصدر: elpais.com



















