واشنطن: نحتفظ بالحق في التخلي عن الانسحاب من معاهدة الصواريخ

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بالحق في التخلي عن قرار الانسحاب من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في غضون ستة أشهر.

ونقلت وكالة "تاس" عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، لم تذكر اسمه، قوله إن "الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بالحق في سحب المذكرة بشأن انسحابها من المعاهدة قبل انتهاء فترة ستة أشهر".

وأضاف: "سنكون على استعداد للنظر في هذا الخيار إذا عادت روسيا إلى الامتثال الكامل والقابل للتحقق للاتفاقية".

المصدر: تاس