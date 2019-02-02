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جنرال فنزويلي منشق يتحدث عن طائرتين جاهزتين لنقل مادور

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جنرال فنزويلي منشق يتحدث عن طائرتين جاهزتين لنقل مادور
جنرال فنزويلي منشق عن مادورو
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أعلن الجنرال في القوات الجوية الفنزويلية فرانسيسكو يانيز اعترافه بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، وفقا لما ذكرته قناة TVVenezuela.

وقال الجنرال المنشق عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تسجيل فيديو نشره على حسابه في موقع تويتر: "أعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.. 90% من العسكريين في البلاد لا يخدمون الديكتاتور (مادورو)، بل (يخدمون) الشعب.. قيل لي أن الديكتاتور يحتفظ بطائرتين مجهزتين للإقلاع فورا إلى خارج البلاد".

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ومن المقرر خروج مسيرات اليوم السبت في فنزويلا، لدعم زعيم المعارضة غوايدو وأخرى تدعم الرئيس الشرعي للبلاد نيكولاس مادورو.

المصدر: نوفوستي

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